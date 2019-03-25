Bitlis'te 99 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
BİTLİS'te iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı.
BİTLİS'te iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bitlis
ve çevresinde iki gündür aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başlandığı belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, ardından yaşanacak su baskınları ve heyelana dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. - Bitlis
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:37 Kaynak: DHA
Son Dakika! 146 Bin 669 Kişi 31 Mart'ta Oy Kullanamayacak
Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı
Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti
Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı