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Bitlis'te AB projeleri eğitimi

14 dakika önce

Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Türkiye Başkan Yardımcısı Musa Karademir, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulundaki akademisyenlere yönelik "Proje Döngüsü Eğitimi" kapsamında Avrupa Birliği (AB) projeleri eğitimi verdi.

Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Türkiye Başkan Yardımcısı Musa Karademir, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulundaki akademisyenlere yönelik "Proje Döngüsü Eğitimi" kapsamında Avrupa Birliği (AB) projeleri eğitimi verdi.

Tatvan Meslek Yüksekokulunda 5 gün süren eğitime 20 akademisyen katıldı.

Eğitime katılan BEÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Esra Dursun, ülke geneline yayılan projelerinin başarı öyküsünü anlattı.

Karademir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis halkı için akademik personele güzel projelere imza attıklarını söyledi.

AB projeleri, Türkiye'de verilen teşvikler, üniversitedeki akademik çalışmalar ve bölgedeki sorunların giderilmesine ilişkin çalışmalara destek olmayı amaçladığını belirten Karademir, "Geçmiş dönemlerde verdiğim proje eğitimlerinde sonra akademik camiadaki arkadaşlarımız çok güzel başarılar yakaladı. Bunlardan biri Esra Dursun hocamızdır." dedi.

Dursun'un 2017 Mayıs'ta verilen AB proje eğitiminden sonra bu işi çok güzel sahiplendiğini dile getiren Karademir, şöyle devam etti:

"Proje konusunda çok şeyler yapabileceğini gösterdi ve azimle çok önemli projelere imza attı. Bu kez 5 gün AB projeleri eğitimi programı düzenledik. 2 gün teorik olarak AB projeleri nedir, nasıl yazılır, yazılması için gereken ana prensipler, ana konular nelerdir, onları anlattık. Daha sonra uygulamalı olarak proje atölyesi yaptık ve 4 proje için arkadaşlarla beraber farklı gruplar oluşturarak eğitime devam ettik."

Programda daha sonra eğitimi başarıyla tamamlayan akademisyenlere sertifikaları verildi.

Tatvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Çınar da eğitime katkısından dolayı Karademir'e plaket verdi.

Bitlis'te AB projeleri eğitimi

Avrupa Birliği, Türkiye, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:35 Kaynak: AA
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