Bitlis'te "Adli Kolluk Koordinasyon" Toplantısı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Adli Kolluk Koordinasyon" toplantısı düzenlendi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Adli Kolluk Koordinasyon" toplantısı düzenlendi.



Bitlis Valiliği Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, devletin bir makine olduğunu ve bu makinenin insanlara sağlık, eğitim, adalet, emniyet ve diğer hizmetleri sunduğunu söyledi.



Bu makinenin dişlilerden meydana geldiğini ve bütün kurumların her birinin bir dişli olduğunu ifade eden Çağatay, şöyle konuştu:



"Bazıları birbirine sık temas halinde bazıları da biraz ayrı çalışıyor. Dişliler ne kadar uyumlu çalışırsa ve ne kadar aksamazsa sunduğu ürünler güzel oluyor. Vatandaş çok daha mutlu oluyor. Yaklaşık 5 aydır buradayım. Ciddi bir aksama olmadığını gururla söylüyorum. İnsanın olduğu yerde her türlü problem oluyor, ihtiyaçları bitmiyor. Uğraştığınız malzeme bir insan. Çok farklı ihtiyaçlarla karşınıza geliyorlar. Önemli olan bu makine ve dişlilerini bir arada tutmak. Güzelce aynı seviyede ve uyum halinde çalışsalar, insanlara daha iyi hizmet sunulabilir. Bu toplantının bu dişlilerin uyumuna katkı sağlayacağına inanıyorum."



Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise yargı kürsülerinin arkasında "Adalet mülkün temelidir" yazdığını anımsattı.



Dilsiz, şunları kaydetti:



"Adalet devletin temeli olduğu gibi adaletin temelinde de ilk soruşturma vardır. İlk soruşturmanın ilk ayağı da her zaman için bizim şu salonda bulunan arkadaşlarımızın görev aldığı kısımdır. Bir deyim vardır, 'eğer bir düğmenin ilkini iyi ilikleyemezseniz, ondan sonrakilerini nasıl iliklediğinizin çok da önemi kalmaz.' Sadece uygulamadaki farklılıklarımızı değerlendirelim tartışalım, unuttuklarımızı hatırlayalım, bildiklerimizi pekiştirelim diye toplantıyı yaptık. İnşallah bu toplantı herkes açısından verimli geçer. İl ve ilçelerimizdeki uygulama bütünlüğüne vesile olur."



Toplantıya, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Nihat Pullu, hakimler, savcılar, bazı kurum amirleri, sağlık ve kolluk personeli katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Altın Güne Yükselişle Başladı! İşte Güncel Fiyatlar

Ahmet Kural'dan Uyuşturucu Açıklaması: Bir Takım Hatalarım Oldu

Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm

Beyaz Ette Soruşturulan 19 Firma İçin Karar Verildi! İşte Ceza Alanlar