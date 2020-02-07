Bitlis'te ağır tonajlı araçların trafiğe zincirsiz çıkmasına izin verilmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te ağır tonajlı araçların trafiğe zincirsiz çıkmasına izin verilmiyor - Son Dakika

Bitlis'te ağır tonajlı araçların trafiğe zincirsiz çıkmasına izin verilmiyor

6 saat önce

Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksamaması amacıyla ağır tonajlı araçların zincir takmadan trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor.

Bitlis'te ağır tonajlı araçların trafiğe zincirsiz çıkmasına izin verilmiyor, System.String[]

Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksamaması amacıyla ağır tonajlı araçların zincir takmadan trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede ve kent genelinde yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar sebebiyle Baykan-Bitlis, Bitlis-Baykan, Bitlis- Ahlat, Ahlat-Bitlis, Bitlis- Güroymak, Güroymak-Bitlis, Bitlis- Hizan, Hizan-Bitlis, Bitlis- Mutki, Mutki-Bitlis, Bitlis- Tatvan, Tatvan-Bitlis, Van-Tatvan ve Tatvan-Van istikametleri için 7-8 Şubat tarihleri arasında zincirsiz ağır vasıta araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Dolayısıyla tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların zincirsiz olarak yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması, vatandaşlarımızın ise zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur."

Güroymak, Baykan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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