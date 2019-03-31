Bitlis'te AK Parti 4, Sp 1, Hdp İse 1 Belediye Kazandı

BİTLİS'teki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre 6 ilçenin 4'ünde Cumhur İttifakı adayları, 1'inde Saadet Partisi (SP), 1 ilçede ise HDP kazandı.

BİTLİS'teki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre 6 ilçenin 4'ünde Cumhur İttifakı adayları, 1'inde Saadet Partisi (SP), 1 ilçede ise HDP kazandı.



Yoğun bir seçim kampanyasının yürütüldüğü Bitlis'in ilçelerinde de ilginç sürprizler yaşandı. 2014 yerel seçimlerinde Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde seçim kazanan HDP, şu andaki sonuçlara göre sadece Güroymak ilçesinde kazandı. Yine resmi olmayan sonuçlara göre Hizan İlçesi'nde SP, Mutki de ise AK Parti adayı kazandı. Güroymak'ın yeni Belediye Eş Başkanları ise Hikmet Taşdemir ve Dilek Ozan oldu.



Resmi olmayan sonuçlara göre, SP adayı Cezail Aktaş Hizan'da oyların çoğunluğunu alırken, Cumhur İtifakı'nın AK Partili adayları Necati Gürsoy Adilcevaz'da, Mehmet Emin Geylani Tatvan'da, Vahdettin Barlak Mutki'de, A. Mümtaz Çoban ise Ahlat'da oyların çoğunluğunu alarak Belediye Başkanı seçildiler. Ahlat'da yeniden Belediye Başkanı Seçilen Çoban'a İyi Parti de destek vermişti.



- Bitlis

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