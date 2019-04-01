Son Dakika Haberleri: Bitlis'te AK Parti'liler Kutlama Yaptı

Bitlis'te AK Parti'liler Kutlama Yaptı

25 dakika önce

Bitlis'te AK Parti'liler kutlama yaptıBİTLİS'te henüz resmi olmayan sonuçlara göre Bitlis Belediye Başkanı AK Partili Nesrullah Tanğlay oldu.

Bitlis'te AK Parti'liler kutlama yaptı

BİTLİS'te henüz resmi olmayan sonuçlara göre Bitlis Belediye Başkanı AK Partili Nesrullah Tanğlay oldu. Çok sayıda AK Parti'li kent merkezinde toplanarak kutlama yaptı. Tanğlay da seçmenlere teşekkür etti.

Kentte araçlarıyla şehir turu atan AK Partililer daha sonra Ulu Cami önünde biraraya geldi. AK Parti Milletvekili Vahit Kiler, Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay ve İl Başkanı Engin Günceoğlu, seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı.

Havai fişekli kutlamaların ardından vatandaşlara hitap eden AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis halkının tüm dünyaya mesaj verdiğini belirtti ve " Türkiye'nin haritasını değiştirdiniz. Bu sizin zaferiniz. Hizmet siyasetini seçtiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Sizler sırtını Kandil'e dayayanlara değil, sırtını millete dayayanlara destek verdiniz. Cumhurbaşkanımıza güç verdiniz. Amerika ve İsrail'e karşı mahcup etmediniz" dedi.

Bitlis halkının sandıkları patlatarak tarih yazdığını söyleyen Tanğlay, "Yükümüz fazla, işimiz çok. Bitlis'in hizmete ihtiyacı çok. Memleketimize çalışacağız, hizmet edeceğiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:36 Kaynak: DHA

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