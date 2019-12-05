Bitlis'te AK Parti yönetimi ve üyeleri vatandaşlara kahve ikram etti

AK Parti Bitlis İl Başkanlığı, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla vatandaşlara kahve ikram etti.

Ulu Cami Meydanı'nda kurulan stantta kahve ikramında bulunan AK Parti yöneticileri ve üyeleri, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, "Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır diyerek bugün burada vatandaşlarımıza kahve ikram ettik. Vatandaşlarımızla kahve içerek hoş sohbet etti. İstek ve sıkıntılarını dinledik. Sürekli halkla bir araya gelip onlarla sohbet ediyoruz." diye konuştu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül de gençlerle sohbet ederek AK Parti'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.