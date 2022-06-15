Edinilen bilgilere göre, Hizan'a bağlı Güngören köyünün Erdoğan mezrasında akrabalar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.G. olay yerinde hayatını kaybederken, biri çocuk olmak üzere 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken kavganın yaşandığı köyde ve hastane önünde güvenlik önlemleri alındı. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Bitlis'te silahlı kavga: 1 ölü, biri çocuk 3 yaralı - Son Dakika

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