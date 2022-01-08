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SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması - Son Dakika

SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması

08.01.2022 13:45

Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışmasıÖzcan ÇİRİŞ / BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF) faaliyet programında yer alan "Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması" gerçekleştirildi.

Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF) faaliyet programında yer alan "Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması" gerçekleştirildi.

Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde, 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya katılan 60 sporcu, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonunda dereceye giren sporcuların ödülleri, davetliler tarafından verildi. Ödül töreninin ardından TKF Bitlis Temsilcisi Behzat Dayan, TKF'nin 2021-2022 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışmasını düzenlediklerini söyledi. Dayan, "4 kategoride gerçekleştirdiğimiz yarışmaya 60 sporcu katıldı. Burada dereceye giren sporcular değişik illerde yarışmalara katılacak. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kentte 80 sporcuyla Kayak Temel Eğitim Kampı'nı başlattıklarını ve bu sporcuların milli takım seviyesine ulaşmaları için çaba göstereceklerini bildiren Dayan, buradan yetişecek sporcuların ileriki kategorilerde yarışmalara katılacağını kaydetti. İlde kayak sezonu açtıklarına da değinen Dayan, "Herkesi kayağa davet ediyorum. Herkes gelip kayak yapsın. Hocalarımız ve imkanlarımız var. Kış eziyet olmaktan çıksın" diye konuştu.

Yapılan yarışlarda, Büyük erkeklerde birinciliği Enes Kurt, U18 erkeklerde birinciliği Harun Taha Soyubol, U16 erkeklerde birinciliği Mustafa Gültekinoğlu, U14 erkeklerde Efe İvak, U12 erkeklerde Muharrem Berat İlyas, U14 kadınlarda Elif Özgeç, U16 erkeklerde Hiranur Koçyiğit ve U12 kadınlarda birinciliği Hiranur Küsem aldı.

SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması
SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması

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Türkiye Kayak Federasyonu, Kayak Merkezi, Erhan Onur, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bitlis'te alp disiplini kayak il birinciliği yarışması - Son Dakika


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