Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Altın, Gümüş ve Bakır Sikkeler Ele Geçirildi

Bitlis'te Altın, Gümüş ve Bakır Sikkeler Ele Geçirildi

1 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda altın, gümüş ve bakır sikke ile kabartmalı çömlek ele geçirildi.

Bitlis'te Altın, Gümüş ve Bakır Sikkeler Ele Geçirildi, System.String[]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda altın, gümüş ve bakır sikke ile kabartmalı çömlek ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili Adilcevaz ilçesinde ikamet eden A.B. isimli şahsın evinde tarihi eser niteliği taşıyan eşyaların olduğuna yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama neticesinde çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 99 adet bakır sikke, 63 adet gümüş sikke, 5 adet altın sikke, 1 adet kabartmalı çömlek kapağı olmak üzere toplam 168 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında olay şüphelisi A.B. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmek üzere gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile kaçakçılık ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:28 Kaynak: İHA

Jandarma, Adilcevaz, Bitlis, 3. Sayfa
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