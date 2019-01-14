Bitlis'te Altın, Gümüş ve Bakır Sikkeler Ele Geçirildi
1 saat önce
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda altın, gümüş ve bakır sikke ile kabartmalı çömlek ele geçirildi.
Bitlis
'in Adilcevaz
ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda altın, gümüş ve bakır sikke ile kabartmalı çömlek ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili Adilcevaz ilçesinde ikamet eden A.B. isimli şahsın evinde tarihi eser niteliği taşıyan eşyaların olduğuna yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bitlis İl Jandarma
Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama neticesinde çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 99 adet bakır sikke, 63 adet gümüş sikke, 5 adet altın sikke, 1 adet kabartmalı çömlek kapağı olmak üzere toplam 168 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında olay şüphelisi A.B. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmek üzere gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile kaçakçılık ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:28 Kaynak: İHA
Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu