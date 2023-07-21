Bitlis'te Aniden Oluşan Dev Hortum Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Bitlis'te Aniden Oluşan Dev Hortum Paniğe Neden Oldu

21.07.2023 14:46

Tatvan ilçesinin Rahva mevkiinde aniden oluşan dev hortum, adeta tozu dumanı birbirine kattı. İnşaat sahasına yönelen hortum, işçiler arasında paniğe neden oldu. Hortuma karşı dikkatli olmaları konusunda birbirini uyaran işçilerin panik sesleri cep telefonu ile kaydedildi. Hortumun etkisi kırsala doğru yöneldikten sonra kayboldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden oluşan dev hortum paniğe neden oldu.

Tatvan ilçesinin Rahva mevkiinde aniden oluşan dev hortum, adeta tozu dumanı birbirine kattı. Boş alanda başlayıp hızlıca çevrede bulunan inşaat sahasına yönelen hortum, işçiler arasında paniğe neden oldu. Yerden gökyüzüne doğru yükselen dev hortuma karşı dikkatli olmaları konusunda birbirini uyaran işçilerin panik sesleri ise cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı.

Dakikalarca devam eden hortum daha sonra kırsala doğru yöneldikten sonra etkisini yitirdiği görüldü. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te Aniden Oluşan Dev Hortum Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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