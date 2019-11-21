Son Dakika › Güncel › Bitlis'te ara tatilde öğretmenlere ebru sanatı eğitimi - Son Dakika
Bitlis'te ara tatilde öğretmenlere ebru sanatı eğitimi
6 saat önce
Bitlis'te hafta boyunca çeşitli etkinliklerin yapıldığı ara tatilde, öğretmenlere ebru sanatı eğitimi de veriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:54 Kaynak: AA
Bitlis'te hafta boyunca çeşitli etkinliklerin yapıldığı ara tatilde, öğretmenlere ebru sanatı eğitimi de veriliyor.
Kağıt, baston ve çeşitli materyallere ebru sanatını işleyen Cumali Birol, Bitlis Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenleri ebru sanatı konusunda bilgilendirdi.
Birol, yaptığı açıklamada, ebru sanatını öğretmenlere motivasyon olsun diye öğretmeye başladıklarını belirterek, "Ebruyu baston üstüne işledik. Bu güne kadar öğretmenlerimiz bunu görmemişlerdi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bunun devamını geleceğini umuyoruz. Bu tarz motivasyonların ülkemize ve öğretmenlerimize çok ihtiyacı var."
Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız