Son Dakika Haberleri: Bitlis'te ara tatilde öğretmenlere ebru sanatı eğitimi
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Bitlis'te ara tatilde öğretmenlere ebru sanatı eğitimi

6 saat önce

Bitlis'te hafta boyunca çeşitli etkinliklerin yapıldığı ara tatilde, öğretmenlere ebru sanatı eğitimi de veriliyor.

Bitlis'te ara tatilde öğretmenlere ebru sanatı eğitimi, System.String[]

Bitlis'te hafta boyunca çeşitli etkinliklerin yapıldığı ara tatilde, öğretmenlere ebru sanatı eğitimi de veriliyor.

Kağıt, baston ve çeşitli materyallere ebru sanatını işleyen Cumali Birol, Bitlis Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenleri ebru sanatı konusunda bilgilendirdi.

Birol, yaptığı açıklamada, ebru sanatını öğretmenlere motivasyon olsun diye öğretmeye başladıklarını belirterek, "Ebruyu baston üstüne işledik. Bu güne kadar öğretmenlerimiz bunu görmemişlerdi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bunun devamını geleceğini umuyoruz. Bu tarz motivasyonların ülkemize ve öğretmenlerimize çok ihtiyacı var."

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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