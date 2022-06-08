Bitlis'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bitlis'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

08.06.2022 18:31
Bitlis'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Tatvan karayolunun 10'ncu kilometresinde bulunan Rahva düzlüğünde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Salih Hancı hayatını kaybetti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin aracı ile çarpması sonucu ağır yaralanan Hancı'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapıldı. Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS

Bitlis'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Bitlis'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Tatvan'da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti Tatvan'da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Bitlisli sporculardan yeni başarı Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Bitlisli sporculardan yeni başarı
Kaynak: İHA

Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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