Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı - Son Dakika

Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı

27.03.2021 11:27

Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandıÖzcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, 275 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, 275 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu kent merkezinde park halindeki araçlar, kara gömüldü.

Bitlis'te 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde 50, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aşan kar nedeniyle 275 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkam, karla mücadele ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kurtkam, bölgedeki yol açma çalışmalarının ise 9 ayrı şantiyede 75 kişilik personel ve 52 iş makinesi ile yürütüldüğünü belitti.

Öte yandan merkezdeki kar kalınlığı, şehir içi ulaşımını da etkiledi. Sabah dışarı çıkanlar, kara gömülen araçlarını çalıştırmak için büyük çaba sarf etti.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının bugün bölgeyi terk edeceğini ve hava sıcaklıklarında artış yaşanacağını belirtirken, havanın ısınması ile olası çığ ve sel riskine karşı uyarı yaptı.

Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı
Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı
Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı
Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı
Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı
Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı
Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı
Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı
Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı
Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı

Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı - Son Dakika


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