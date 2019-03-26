Bitlis'te Araçların Üzerine Kaya Parçaları Düştü
53 dakika önce
Bitlis'te üzerine kaya parçaları düşen 3 araç zarar gördü.
Bitlis'te üzerine kaya parçaları düşen 3 araç zarar gördü.
Nur Caddesi'nde yol kenarındaki yamaçtan kopan kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü.
Kaya parçalarının zarar verdiği 3 araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince yolun trafiğe kapatılmasının ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.
Yol, iş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: AA
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