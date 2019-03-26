Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Araçların Üzerine Kaya Parçaları Düştü

Bitlis'te Araçların Üzerine Kaya Parçaları Düştü

53 dakika önce

Bitlis'te üzerine kaya parçaları düşen 3 araç zarar gördü.

Bitlis'te Araçların Üzerine Kaya Parçaları Düştü, System.String[]
Bitlis'te üzerine kaya parçaları düşen 3 araç zarar gördü.

Nur Caddesi'nde yol kenarındaki yamaçtan kopan kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü.

Kaya parçalarının zarar verdiği 3 araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince yolun trafiğe kapatılmasının ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Yol, iş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pakdemirli Duyurdu: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Yayına Sarhoş Çıktı Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı "CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:41:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Araçların Üzerine Kaya Parçaları Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]