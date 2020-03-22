Bitlis'te araçta 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te araçta 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te araçta 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

21 dakika önce

BİTLİS'te, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bitlis'te araçta 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS'te, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan İ.D ve A.D  ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürülüğü'ne götürüldü.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:14 Kaynak: DHA

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