Son Dakika › Güncel › Bitlis'te araçta 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
Bitlis'te araçta 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
21 dakika önce
BİTLİS'te, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
BİTLİS'te, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan İ.D ve A.D ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürülüğü'ne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:14 Kaynak: DHA
Son Dakika Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti 68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış