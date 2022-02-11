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Bitlis'te, araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te, araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

11.02.2022 20:47
Bitlis'te, araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta 3 kilo metamfetamin ele geçirilirken, sürücü M.İ gözaltına alındı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta 3 kilo metamfetamin ele geçirilirken, sürücü M.İ gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, araçta 3 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü M.İ gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Metamfetamin, Tatvan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te, araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te, araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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