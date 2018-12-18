Bitlis'te Araçta 4 Kilo Afyon Sakızı Ele Geçirildi
2 saat önce
BİTLİS'te, polisin arama yaptığı araçta kozmetik malzemesi görünümü verilmiş paketlerde, 4 kilo 222 gram afyon sakızı ele geçirildi.
BİTLİS'te, polisin arama yaptığı araçta kozmetik malzemesi görünümü verilmiş paketlerde, 4 kilo 222 gram afyon sakızı ele geçirildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yol kontrolleri yaptı. Konrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, kozmetik malzemesi görünümü verilmiş 48 paket içerisinde, 4 kilo 222 gram afyon sakızı ele geçirildi.Oayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:03 Kaynak: DHA
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