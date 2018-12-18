Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Araçta 4 Kilo Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Bitlis'te Araçta 4 Kilo Afyon Sakızı Ele Geçirildi

2 saat önce

BİTLİS'te, polisin arama yaptığı araçta kozmetik malzemesi görünümü verilmiş paketlerde, 4 kilo 222 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Bitlis'te Araçta 4 Kilo Afyon Sakızı Ele Geçirildi, System.String[]
BİTLİS'te, polisin arama yaptığı araçta kozmetik malzemesi görünümü verilmiş paketlerde, 4 kilo 222 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yol kontrolleri yaptı. Konrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, kozmetik malzemesi görünümü verilmiş 48 paket içerisinde, 4 kilo 222 gram afyon sakızı ele geçirildi.Oayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:03 Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel
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