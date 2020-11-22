Bitlis'te araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
22.11.2020 11:39
BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 5 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.
BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 5 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün yaptığı yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine aracı durdurdu. Yapılan aramada, 5 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan A.T. gözaltına alındı.
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