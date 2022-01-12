Arama kurtarma ekipleri dondurucu soğukta çığ eğitimi alıyor - Son Dakika

Bitlis'te, yaşanabilecek çığ olaylarında arama kurtarma çalışmalarının daha kontrollü yapılması amacıyla oluşturulan ekip, karla kaplı arazide zorlu eğitime tabi tutuldu.

Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyelerinin de katılımıyla oluşturulan arama kurtarma ekibi, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte çığ eğitimi alıyor.

Çığ olaylarının yanı sıra trafik kazası, boğulma, deprem ve yangın konusunda da eğitime tabi tutulan ekipler, çığ düşmesi, çığ altında kalanlara en kısa sürede ulaşılması ve kullanılan ekipmanlar konusunda bilgilendiriliyor.

Zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan ekip üyeleri, Bitlis- Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.

Senaryo gereği yamaçtan düşen çığın altında 2 kişinin kaldığı ihbarını alan arama kurtarma ekibi, kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıları kurtardı.

"Bölgede çığ düşme riski yüksek"

AFAD Şube Müdürü Taner Orak, AA muhabirine, bölgenin çok fazla kar aldığını söyledi.

Dağların dik olması nedeniyle çığ düşme riskinin yüksek olduğunu aktaran Orak, şöyle konuştu:

"2021'de İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeye istinaden, bölgedeki çığ tehlikesinden dolayı AFAD, İHH ve AKUT'taki arkadaşlarla yaşanabilecek çığ olaylarına hazır olmak için çalışma yapıyoruz. Olası bir çığ afetinde ne yapmamız gerektiği konusunda sürekli sahada tatbikatlarımız devam ediyor. Olası çığ olaylarına en kısa sürede müdahale etmek için eksikliklerimizi bu şekilde görüyoruz, tamamlıyoruz."

Çığ altında kalanlara ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikata 6 AFAD personelinin yanı sıra 3 İHH ve 5 AKUT üyesinin katıldığını anlatan Orak, büyük çaptaki tatbikatlarda katılımcı sayısının daha fazla olduğunu ifade etti.

Dondurucu soğuk havaya rağmen çalışmaları aksatmadıklarını belirten Orak, "Teçhizat ve arkadaşlarımızın sahadaki performansını görmek amacıyla belli aralıklarla tatbikatlarımız devam edecek." dedi.