Son Dakika Haberleri: Bitlis'te aranan 4 şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te aranan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te aranan 4 şahıs yakalandı

6 saat önce

Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan ve ikisi PKK ve FETÖ terör örgütü üyesi olan 4 şahıs yakalandı.

Bitlis'te aranan 4 şahıs yakalandı, System.String[]

Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan ve ikisi PKK ve FETÖ terör örgütü üyesi olan 4 şahıs yakalandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.T., hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.Ç., FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan S.A. ve Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.E. isimli şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:39 Kaynak: İHA
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