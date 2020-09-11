Bitlis'te aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

BİTLİS ve farklı illerde yaptığı hırsızlık olaylarında hakkında 15 ayrı arama kararı bulunan G.İ., teknik takip sonucu polisin yaptığı yol kontrollerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında 15 arama kararı bulunan G.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin teknik takibe aldığı G.İ., polisin yaptığı yol kontrollerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen G.İ., ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.