Bitlis'te aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te 9 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu, "uyuşturucu kullanma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 9 yıl 22 gün hapis cezası bulunan F.O. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlü F.O, cezaevine teslim edildi.
Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA
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