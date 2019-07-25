Son Dakika Haberleri: Bitlis'te arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
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Bitlis'te arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

51 dakika önce

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bitlis'te arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]
BİTLİS'in Güroymak ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis ve jandarma, iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için beldede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Güroymak İlçesinin Günkırı Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan beldedeki bazı kişiler arasında tartışma başladı. Akrabaların da katılmasıyla silahlı kavgaya dönen olayda Maşallah Taner ve Allahverdi Yılmaz hayatını kaybederken, Nihat Ertan, Nuriye ve Mezher Soyalan ise yaralandı.Yaralılar, Güroymak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis ve jandarma iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için beldede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Güroymak, Jandarma, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:18 Kaynak: DHA
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