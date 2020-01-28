Bitlis'te araziye gizlenmiş çok sayıda pil ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis İl Jandarma Komutanlığından yürütülen operasyonda çok sayıda pil ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; merkez ilçe kırsalında BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için 15 Ocak günü Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 27 Ocak 2020 günü saat 12.30 sıralarında icra edilen T/A faaliyetinde toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 2 adet bidon içerisinde 248 adet büyük pil, 150 adet küçük pil, 7 adet boş yağ tenekesi, 1 adet şampuan kutusu, 150 adet balon, 2 adet sprey kutusu ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS