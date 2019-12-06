Son Dakika Haberleri: Bitlis'te araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; BTÖ mensuplarınca, araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis'te araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; BTÖ mensuplarınca, araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "06 Aralık 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit GK Rıfat KAYA 115" operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda; 6 Aralık 2019 günü sığınak içerisinde; 117 adet 7,92 çapında mavzer fişeği, 1 adet kullanılmamış law silahı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile el konulmuştur. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Jandarma, Aralık, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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