Bitlis'te araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis merkez ile Tatvan ve Hizan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis'te araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ele geçirildi, System.String[]

Bitlis merkez ile Tatvan ve Hizan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu il merkezi, Tatvan ve Hizan ilçelerinin kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, 6 Ocak'ta bölücü terör örgütü mensuplarının bulunması, etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depoların imha edilmesi amacıyla "Kıran-8 Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 2020-01", 'Kıran-8 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce 2020-01" ve 'Kıran-8 Şehit Uzman Jandarma 4. Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-01" operasyonlarının başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üç operasyon kapsamında 6 Ocak'da toprağa gömülü 10 büyük boş tüp, 3 küçük tüp (2 dolu, 1 boş), 10 metre elektrik kablosu, 2 çift ayakkabı, ilk yardım çantası, sığınak (1x2 metre ebadında), dörtlü büyük pil bloku, 20 metre ip, 2 çaydanlık, tencere, yağ tenekesi ve muhtelif cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Tatvan, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi

Son Dakika Haberleri
21:08 GESTAŞ'tan feribot sefer iptalleri - Son Dakika
21:06 Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü - Son Dakika
21:06 İngiltere'den İran'a "intikam dürtüsüne direnme" çağrısı - Son Dakika
21:04 flash - Son Dakika
21:04 Flaş - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 21:10:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]