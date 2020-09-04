Bitlis'te asayiş uygulamaları - Son Dakika

Bitlis'te ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 14 fişek ele geçirildi, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi de yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube görevlilerince yapılan uygulamalarda dün il merkezinde Z.C isimli şüphelinin üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 14 fişek ele geçirildi.

Şüpheli Z.C hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan hırsızlık suçundan 3 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli O.G. yakalandı. O.G., adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.