Son Dakika Haberleri: Bitlis'te askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Bitlis'te askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bitlis'te askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

7 saat önce

Bitlis'te askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Bitlis'te askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Bitlis'te askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, il merkezindeki TÜVTÜRK Kavşağı yakınlarında kamyonla çarpıştı.

Kazada iki askeri personel yaralandı, kamyon sürücüsü Turan Satı ise yaşamını yitirdi.

Vali Oktay Çağatay, hayati tehlikesi bulunmayan askerleri ve ailelerini hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Askerlerin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alan ve kazada hayatını kaybeden Turan Satı'ya da Allah'tan rahmet dileyen Çağatay, "İnşallah bu gibi üzücü olayları bir daha yaşamayız." dedi.

Jandarma, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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