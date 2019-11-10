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Bitlis'te Atatürk'ü anma töreni

7 saat önce

Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü anma ve Atatürk'ün Bitlis'e gelişinin yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Bitlis'te Atatürk'ü anma töreni, System.String[]

Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü anma ve Atatürk'ün Bitlis'e gelişinin yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.


Atatürk Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirildiği program, daha sonra Kültür Merkezinde devam etti. Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Kültür Merkezindeki program, Atatürk'ün hayatının anlatılmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. - BİTLİS

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, 10 Kasım, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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