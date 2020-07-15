Bitlis'te Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması nedeniyle mevlit okutuldu - Son Dakika

Bitlis'te Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması nedeniyle mevlit okutuldu

AK Parti Bitlis İl Başkanlığı, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra cami olarak ibadete açılması dolayısıyla mevlit okuttu.

AK Parti Bitlis İl Başkanlığı, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra cami olarak ibadete açılması dolayısıyla mevlit okuttu.

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Mevlit öncesi Hacı Mehmet Şirin Camisi önünde açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Osmanlı İmparatorluğu 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 yılında İstanbul'un fethinin sembolü ve kılıç hakkı olarak camiye dönüştürülen Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının tüm yurtta olduğu gibi Bitlis'te de sevinçle karşılandığını söyledi.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin Türkiye tarihinin en şanlı hadiselerinin başında geldiğini belirten Günceoğlu, şunları aktardı:

"24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'da namazlarımızı kılmaya başlayacağız. İçine ancak bilet alarak girebildiğimiz ecdad mirasına inşallah artık sadece abdest alarak gireceğiz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da, yerli ve yabancı, müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Cami gibi, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı ve yürütme erklerinin yetkileri dahilinde aldığı kararlar, en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönmesi demek. Bu kararlara karşı verilen her türlü tepki Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır."

AK Parti, Ayasofya, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması nedeniyle mevlit okutuldu - Son Dakika
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