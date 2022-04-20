BİTLİS'TE 'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI' BAŞLADI - Son Dakika

BİTLİS'te İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlenen açılış programı ile başladı. 2 gün sürecek çalıştayda, madde kullanımı ve bağımlılığının bir sağlık sorunu olmakla birlikte tedavisi mümkün bir hastalık olduğu vurgulandı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Sağlık İl Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, İl Müftüsü Feysal Geylani, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ve kurum amirleri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çalıştayın açış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, uyuşturucunun küresel bir sorun haline geldiğini belirterek, çağımızın en büyük sosyal ve sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. Demiray konuşmasında şunları söyledi:

'Uyuşturucu küresel bir sorun haline gelmiş. Bu sorun çağımızın en büyük sağlık ve sosyal sorunlarından biridir. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcıyla sınırlı değil. Çoğu zaman kişinin ailesini, içinde bulunduğu topluma, çevreye tamamen yansıyor. Özellikle sosyal ve ekonomik zararlar ortaya çıkarıyor. Gençlerimizi bu zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıktan kurtararak üreten değerlere dönüştürmemiz gerekmektedir. Bu bizim asli görevimizdir. Madde kullanımı ve bağımlılığı bir sağlık sorunu olmakla birlikte tedavisi mümkün bir hastalıktır. Kişinin ilgili hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra bireysel yaşamına devam edebilmesi mümkündür. Bunun için tıbbi yardım ve uzman desteğine ihtiyaç bulunmaktadır. Bağımlılıkla mücadele ederken, bütüncül yaklaşım gerekmektedir. Bundan dolayı bağımlılıkla mücadele ederken arz, talep, tedavi, rehabilitasyon bileşenlerini tümünü birden ele alınması gerekiyor. 'dedi.

Program İl Sağlık Müdrülüğünde görevli Sosyal Çalışmacı Nazlı Özügüzel tarafından yapılan sunumla devam etti. 2 gün sürecek çalıştayda grup çalışmaları yapılacak. Çalıştayın 2'nci gününde elde edilen veriler raporlaştırılacak. Program katılım sertifikalarının verilmesi ile sona erecek.