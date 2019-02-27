Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Baharın Gelişini Kutladılar

Bitlis'te Baharın Gelişini Kutladılar

38 dakika önce

Hizan ilçesine bağlı Gayda köyü Zevi mezrasında vatandaşlar, yaklaşan bahar mevsimi dolayısıyla ateş yakıp, kutlama yaptı.

Hizan ilçesine bağlı Gayda köyü Zevi mezrasında vatandaşlar, yaklaşan bahar mevsimi dolayısıyla ateş yakıp, kutlama yaptı.

Yakılan ateş etrafında şarkı söyleyip halay çeken vatandaşlar, köy meydanında dileklerde bulundu.

Köyde yaşatılan gelenek gereği ağaçlara bağladıkları lastik ayakkabıları yakan vatandaşlar, daha sonra meşaleli yürüyüş yaparak, baharın gelişini kutladı.

Vatandaşlardan Veysi Özbek, yaptığı konuşmada, yıllardır bu geleneğin devam ettiğini söyledi.

Cemrenin düşmesini kutladıklarını ve bunu şenlik havasında kutladıklarını dile getiren Özbek, " 5 Mayıs'ta gelen Hıdırellez etkinliklerinin habercisidir, bu kutlamamız. Baharın müjdeleyicisi olarak biz bunu her sene gelenek haline getirip kutluyoruz. Cemrenin anlamı olan kor ateşini bizler burada her sene ısınmanın anlamını taşıyan ateşler yakıyoruz, yemekler yapıp çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Yöre halkı olarak ateşler yakıp etrafında halaylar çekiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:11 Kaynak: AA

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