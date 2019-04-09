Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Baharın Müjdecisi Çiğdemler Açtı

Bitlis'te Baharın Müjdecisi Çiğdemler Açtı

59 dakika önce

Bitlis'te baharın müjdecisi olarak bilinen 'kardelen' çiğdem çiçekleri açtı.

Bitlis'te Baharın Müjdecisi Çiğdemler Açtı, System.String[]
Bitlis'te baharın müjdecisi olarak bilinen 'kardelen' çiğdem çiçekleri açtı.

Genelde karların erimesinden hemen sonra Mart ve Nisan aylarında açan çiğdemler muhteşem manzaralar oluşturuyor. Çiğdem çiçeklerinin karlı dağlar ve yeşil ovalarla bütünleşmesi seyri doyumsuz görüntüler oluştururken fotoğraf tutkunları ise bu güzel manzaraları objektiflerine yansıtıyor. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan doktor Abdül Rıdvan Kulu hafta sonu boş vakitlerini fotoğraf çekerek değerlendirdiğini söyledi. Kulu, "Baharın müjdecisi olarak bilinen beyaz çiğdem çiçeklerinin açtığını görünce diğer fotoğrafçı arkadaşlarımızla beraber fotoğrafladık. Çok güzel fotoğraflar arşivimize kattık" dedi.

Güroymak'ta öğretmen olarak görev yapan Eylem Şengül ise, fotoğraf tutkunları olarak fırsat buldukça Bitlis'in doğal güzelliklerini çektiklerini söyledi. Şengül, "Bitlis'te bahar mevsimiyle birlikte çok güzel manzaralar oluşuyor. Bunlardan biride karların erimesiyle ortaya çıkan çiğdem çiçekleridir. Yeşil doğa ve beyaz çiğdem çiçekleri harika görüntüler oluşturmuş. Bizde arkadaşlarımızla beraber bu güzellikleri fotoğraflıyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:32 Kaynak: İHA

Bitlis, Güncel
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