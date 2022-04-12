Bitlis'te baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı - Son Dakika
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Bitlis'te baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

12.04.2022 16:25

Bitlis'te baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı Bu kış toplamda 10 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bitlis'te baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı.

Bitlis'te baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

BİTLİS - Bu kış toplamda 10 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bitlis'te baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı.

Bu sene kış sezonunda toplam 10 metrenin üstünde kar yağışı alan Bitlis, karın başkenti unvanına layık bir kış sezonu geçirdi. Aylardır kar altında olan kentte bahar yavaş yavaş yüzünü gösterdi. Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelen çiçekleri de karın başkentinde yüzünü göstermeye başladı. Özelikle Tatvan - Hizan ilçeleri arasında bulunan sulak alanlarda açmaya başlayan kardelenler, adeta bölgeyi beyaz bir örtü gibi sardı. Güneşli havayı da fırsat bilen doğa ve fotoğraf severler ise oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamak için bölgeye akın etti.

Görüntüsü ile adeta kendine hayran bırakan kardelenlerin dağların zirvesindeki karla bütünleşmesi ise seyrine doyumsuz görüntü oluşturuyor.

Güzel havayı fırsat bilip babasıyla gezmeye gelen Deniz Perver Aygül, makinesiyle bol bol fotoğraf çektiğini ifade etti.

Öte yandan; baharın yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladığı kentin birçok bölgesinde ise kış halen devam ediyor.

Bitlis'te baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
Bitlis'te baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
Bitlis'te baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

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Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı - Son Dakika


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