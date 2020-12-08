Bitlis'te bal çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 ay önce 500 kilogram kara kovan balı çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'de 500 kilogram balın çalınması olayı ile ilgili Hizan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bal çaldıkları tespit edilen F.A, Ö.D. ve M.O. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin satmaya çalıştıkları 464 kilogram bal bulunarak muhafaza altına alındı.