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Bitlis'te "Başkan Mahallemizde" projesi

2 gün önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Başkan Mahallemizde" projesi kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bitlis'te

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Başkan Mahallemizde" projesi kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tanğlay, "Başkan Mahallemizde" projesi kapsamında Atatürk Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.


Tanğlay, vatandaşların sorunlarını dinlemek, yerinde incelemek ve çözüm için istişarelerde bulunmak amacıyla projeyi hayatta geçirdiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Seçildikten bu yana 4'ncüsünü düzenlediğimiz buluşmalarımıza katılım sağlanıyor. Herkesin rahat şekilde mahallenin sorunlarını dile getiriyor. Seçim sürecinde verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz. 31 Mart seçimlerinden sonra hummalı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atatürk Mahallesi'ndeki çalışmaların çoğunu bitirdik. Yeni şebeke suyu verildi. Yeni şebeke hattından su verilmesiyle 4 bin litre su kazancımız oldu. Mahallemizde doğal gaz çalışması bitti. Ara sokakların çoğunu parke taşı döşeyerek yeni görünümüne kavuşturduk. Mahallemizde ilk defa yeni yollar yapıyoruz."

Yürütülen çalışmalar kapsamında 6 ayda 6 bin metrekare parke taşı döşendiğini ve 13 mahallede çalışmaların devam ettiğini sözlerini ekleyen Tanğlay, "Beş yılda yapılacak işleri 5 ay gibi kısa bir zaman diliminde yaptık. Bizden desteğini esirgemeyen vekillerimize teşekkür ediyorum. Yüzde 28 ile aldığımız kanalizasyonun şu an yüzde 75'i bitmiş durumda. İçme suyunu yüzde 21'den yüzde 70'lere çıkardık. Allah'ın izniyle 2020'de kentimizin alt yapı sorunu kalmayacak. Yaşanılabilir güzel bir Bitlis için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise valilik olarak vatandaşların sıkıntılarını imkanlar dahilinde çözeceklerini kaydetti.

AK Parti Bitlis Milletvekilli Vahit Kiler de belediyenin çalışmalarını yakından takip ettiğinin aktararak, "Bölgede en iyi çalışan belediyeyiz. Rahva'da kurulacak tekstil fabrikasının alt yapı ödeneğini hallettik. Bitlis TV yeniden kuruluyor. İzmir'deki Bitlis Tanıtım Günleri'nde yayınını yapacak. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi de bölge araştırma hastanesi olarak halkımızın hizmetine sunulacaktır." diye konuştu

.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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