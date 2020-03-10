Bitlis'te basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları bulup, imha etmek amacıyla 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03' adı verilen operasyon başlattı. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, toprağa gömülü halde amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı, savcının talimatıyla gerekli inceleme yapıldıktan sonra bulunduğu yerde imha edildi.