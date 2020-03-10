Bitlis'te basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi

7 saat önce

BİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis'te basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları bulup, imha etmek amacıyla 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03' adı verilen operasyon başlattı. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, toprağa gömülü halde amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı, savcının talimatıyla gerekli inceleme yapıldıktan sonra bulunduğu yerde imha edildi.


Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu

Son Dakika Haberleri
18:55 İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
18:54 Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
18:52 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yakınının cenaze namazını kıldırdı
18:52 Adana'da 6'ncı 'Özgecan Aslan Koşusu' yapıldı
18:52 SPOR Adana'da 6'ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:01:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]