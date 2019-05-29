Son Dakika Haberleri: Bitlis'te bayram denetimi
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Bitlis'te bayram denetimi

1 saat önce

Bitlis Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde pastahane ve unlu mamul üreten işletmeleri denetledi.

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Bitlis Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde pastahane ve unlu mamul üreten işletmeleri denetledi.
Ekipler, iş yerlerinin hijyeni, çalışma koşullarını ve ürünlerin tarihlerini kontrol etti.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için yıl boyunca genel denetimler yaptıklarını söyledi.
Rutin denetimleri Ramazan Bayramı öncesinde de sürdürdüklerini belirten Tanğlay, "Bayram dolayısıyla pastahane ve tatlı üreten yerlerde yoğunluklar oluşuyor. Bu çalışmalar hem vatandaşımız hem de esnafımız için çok önemlidir. Bu denetimlerle birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:50 Kaynak: AA
Zabıta, Bitlis Belediyesi, Ramazan Bayramı, Güncel
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