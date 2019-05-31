Son Dakika Haberleri: Bitlis'te, bayram öncesi denetlemeler sıklaştırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis'te, bayram öncesi denetlemeler sıklaştırıldı

7 dakika önce

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle denetimlerini arttırdı.

Bitlis'te, bayram öncesi denetlemeler sıklaştırıldı, System.String[]
Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle denetimlerini arttırdı.

Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, imalathanelerin ve çalışanların sağlık karneleri, sağlık raporları, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği, üretimde kullanılan alet ve gereçlerin temizliği, beyaz önlük ve eldiven kullanımı, sineklikler gibi önem arz eden konular titizlikle incelendi. Eksikleri bulunan iş yerlerine resmi tutanak hazırlanarak eksiklerini gidermeleri için süre verildi.

Bitlis Belediyesi olarak vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için yıl boyunca çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Yıl içinde sürdürdüğümüz rutin denetimlerimizi Ramazan Bayramı öncesi pastane ve tatlı salonlarında da sürdürüyoruz. Çünkü bayram dolayısıyla buralarda yoğunluklar oluşuyor. Bu çalışmalar hem vatandaşımız hem de esnafımız için çok önemlidir. Bu denetimlerle de birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Yaptığımız denetimlerde başta hijyen olmak üzere genel bir kontrol yapıp, kurallara uymayan iş yerlerine uyarılarda bulunuyoruz" dedi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:44 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi Komünist başkanın uygulamalarına Valilikten sert tepki Maçoğlu, 6 zabıtanın Vali Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını iddia etti! Valilikten açıklama geldi Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 09:51:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te, bayram öncesi denetlemeler sıklaştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]