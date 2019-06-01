Son Dakika Haberleri: Bitlis'te bayram telaşı başladı
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Bitlis'te bayram telaşı başladı

28 dakika önce

Bitlis Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte hem çarşı pazarda hemde pastanelerde yoğunluk arttı.

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Bitlis Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte hem çarşı pazarda hemde pastanelerde yoğunluk arttı.

Ramazan Bayramı nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı pazara akın eden vatandaşlar, bir yandan bayram şekeri, diğer yandan çocuklar için kıyafet almaya başladı. Bayram alışverişi için son güne kalmak istemeyen vatandaşlar nedeniyle çarşı merkezi, yoğun bir günlerden biri yaşanıyor. Bir yandan bayramlık kıyafet ve bayram şekeri alınırken, diğer yandan ise alıcı ve satıcı arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Renkli ve bir o kadar yoğunluğun yaşandığı çarşı pazarda hem esnafın hem de vatandaşların yüzü gülüyor. Esnaf geçen yıllara oranla satışlarda düşüş olduğunu ve bunun büyük iş yerlerinden kaynaklandığını belirtseler de yine de satışlardan memnun kalıyor. Ayrıca pastanelerde büyük yoğunluğun yaşandığı Bitlis'te her damağa uygun tatlılar tezgahlardaki yerlerini aldılar. Müşterilerinin damak tadına göre en iyi tatlıyı yapıp, tezgahlarını süsleyen pastaneler, tatlı çeşitleriyle göz dolduruyorlar. Son zamanlarda artan maliyetlerle birlikte birçok ürüne de zam geldi. Bazıları bunu fiyata yansıtırken bazıları da müşteri kaybına uğramamak için fiyatı müşteriye yansıtmadı. Ayrıca kimi esnaf, bayram arifesinde satışların daha yoğun geçtiğini vurguladı. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:18 Kaynak: İHA
Bitlis, Güncel
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