Bitlis'te bayramlaşma programı
19 dakika önce
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye personeliyle bayramlaştı.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:43 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay
, belediye personeliyle bayramlaştı.
Belediyede Ramazan Bayramı
dolayısıyla düzenlenen programda personelle bir araya gelen Tanğlay, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.
Tanğlay, "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Bitlis'imizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Aileleriniz ve sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.
Program, Tanğlay'ın personelin bayramını kutlamasının ardından sona erdi.
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