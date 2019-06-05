Son Dakika Haberleri: Bitlis'te bayramlaşma programı
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis'te bayramlaşma programı

19 dakika önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye personeliyle bayramlaştı.

Bitlis'te bayramlaşma programı, System.String[]
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye personeliyle bayramlaştı.
Belediyede Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda personelle bir araya gelen Tanğlay, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.
Tanğlay, "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Bitlis'imizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Aileleriniz ve sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.
Program, Tanğlay'ın personelin bayramını kutlamasının ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:43 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 10:02:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te bayramlaşma programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]