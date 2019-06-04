Son Dakika Haberleri: Bitlis'te bayramlaşma töreni
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Bitlis'te bayramlaşma töreni

1 saat önce

Bitlis'te, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

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Bitlis'te, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Bitlis Öğretmenevi'nde düzenlenen törende Vali Oktay Çağatay katılımcılarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.
Bayramın huzur içerisinde geçmesini dileyen Çağatay, nice güzel bayramlara kavuşmayı temenni etti.
Yapılan ikramların ardından tören sona erdi.
Törene Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:54 Kaynak: AA
Huzur, Ramazan Bayramı, Bitlis, Güncel
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