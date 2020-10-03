Bitlis'te bazı etkinlikler 2 ay süreyle ertelendi - Son Dakika

Bitlis'te bazı etkinlikler 2 ay süreyle ertelendi

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararlı ile bazı etkinlikler 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi.

Bitlis'te bazı etkinlikler 2 ay süreyle ertelendi, System.String[]

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararlı ile bazı etkinlikler 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi.

Bitlis Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada karar doğrultusunda ve Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine esnaf ve sanatkarlar odası, mühendisler odası, baro gibi üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler için yapılması planlanan etkinliklerin ertelendiği bildirildi. Açıklamanın devamında ise "Sağlık Bakanlığının; 1Ekim 2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Mühendisler Odası, Baro ve vb.) ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler için yapılması planlanan etkinlikler genel kurulları dahil 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. İlimiz genelinde; İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere; tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS

Bitlis Valiliği, Bitlis, Aralık, Karar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te bazı etkinlikler 2 ay süreyle ertelendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili kafa karıştıran iki açıklama Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi         
18:54
Karagümrük etkili geldi! Ceza sahasından atılan şutta top az farkla dışarı çıktı Karagümrük etkili geldi! Ceza sahasından atılan şutta top az farkla dışarı çıktı         
18:21
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Azerbaycan askerleri, Dağlık Karabağ'da ilerleyişini böyle kutladı Azerbaycan askerleri, Dağlık Karabağ'da ilerleyişini böyle kutladı         
17:06
Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenlerin ağzını açık bıraktı Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenlerin ağzını açık bıraktı         
16:44
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı         
15:25
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı         
10:56
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 20:15:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te bazı etkinlikler 2 ay süreyle ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei