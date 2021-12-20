Bitlis'te bazı okullarda kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy okulunda eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açımlamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Otluyazı, Akçaören, Kırkdönüm, Yoğurtyemez, Seyrantepe ve Bahçe köylerinde bugün eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Özel İdare İlçe Müdürü Seyfettin Gündoğan da kar ve tipiden dolayı kapanan 11 köy yolunun açılması için çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Tatvan ilçesinde de gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından başlayan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçe Kaymakamlığından yapılan bilgilendirmede, kar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.