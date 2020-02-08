Bitlis'te bazı yollar kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te bazı yollar kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Bitlis'te bazı yollar kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

6 saat önce

Bitlis'te etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bitlis'te bazı yollar kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı, System.String[]

Bitlis'te etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yaşanabilecek kazaların önlenmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, "Bitlis- Mutki, Hizan- Bahçesaray, Hizan- Tatvan ve Ahlat Ovakışla- Bulanık kara yolları yoğun kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin olmaması ve çığ tehlikesine karşı geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bahçesaray, Ovakışla, Bulanık, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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