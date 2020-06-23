Bitlis'te "berivanlar" süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor - Son Dakika

Bitlis'te "berivanlar" süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), küçükbaş hayvanları sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ederek yüksek rakımlı yaylalara gidiyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), küçükbaş hayvanları sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ederek yüksek rakımlı yaylalara gidiyor.

Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Yenicik köyünde besiciler, uzun süren kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanları yüksek rakımlı yaylalara çıkarıyor.

Köydeki berivanlar da yeşile bürünen yaylalarda şifalı otlarla beslenen hayvanları sağmak için her gün yaklaşık 20 kilometre yürüyerek 2 bin 450 rakımlı Ovi Yaylası'na gidiyor.

Sıcağa rağmen kimi zaman yürüyerek kimi zaman eşek sırtında zorlu bir yolculuğa çıkan berivanlar, sağımın ardından aynı yolu kullanarak evlerine dönüyor.

Günde iki kez yaylada sağım yapan berivanlar, elde ettikleri sütle peynir ve yoğurt yapıp satıyor.

Günün ilk ışıklarıyla yola çıkıyorlar

Berivanlardan 6 çocuk annesi Maşallah Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken uyanarak çocuklarına kahvaltı hazırladığını söyledi.

Ev işlerini yaptıktan sonra yola çıktığını anlatan Demir, "3 saat yürüyerek geldiğimiz yaylada koyunları sağıyoruz. Elde ettiğimiz sütü taşıyarak eve götürüyoruz. Günde iki kez yaylaya geliyoruz. İşimiz zor ama yine de zevkli. Çünkü bu yayla çok güzel. Köyde hayat çok zor. Günde 30 koyun sağıyorum. Elde ettiğimiz sütle peynir ve yoğurt yapıp satıyoruz." diye konuştu.

Kader Demir ise sabah erkenden hayvanları sağmak için yola çıktıklarını belirtti.

Günde iki kez yaylaya gittiklerini aktaran Demir, "Ovi Yaylası'na geliyoruz. Hayvanları sağdıktan sonra sütümüzü alıp dönüyoruz. Yükümüz ağır olduğu için zorlanıyoruz. Aynı zamanda ev işlerini de yapıyoruz. Köy hayatı zor ama alıştık. Bize eğlenceli geliyor." dedi.

Bitlis, Sabah, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor - Son Dakika

Son Dakika

16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
17:32
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
17:23
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
17:22
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
16:45
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
16:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:40:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te "berivanlar" süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]