Bitlis'te besiciler, yüzeyi donan gölde buzu kırıp hayvanlara su içiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te besiciler, yüzeyi donan gölde buzu kırıp hayvanlara su içiriyor - Son Dakika

Bitlis'te besiciler, yüzeyi donan gölde buzu kırıp hayvanlara su içiriyor

7 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde besiciler, soğuk hava nedeniyle yüzeyi donan Nazik Gölü'nde buzları kırarak hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.

Bitlis'te besiciler, yüzeyi donan gölde buzu kırıp hayvanlara su içiriyor, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde besiciler, soğuk hava nedeniyle yüzeyi donan Nazik Gölü'nde buzları kırarak hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.

Bölgede etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçeye 26 kilometre uzaktaki Dilburnu köyünde besiciler, yerleşim yerindeki su kaynaklarının donmasından dolayı hayvanların su ihtiyacını Nazik Gölü'nden karşılıyor.

Soğuk havanın etkisiyle yüzeyi donan gölde, kalınlığı 40 santimetreye ulaşan buz tabakasını kazma ve küreklerle kıran besiciler, buradan çıkardıkları suyu hayvanlara veriyor.

Köy sakinlerinden Ahmet Canbay, Nazik Gölü'nün her sene buz tuttuğunu belirterek, "Soğuktan ev sularımız da donuyor. Biz de mecburen göldeki buzu kırıp hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Nazik Gölü, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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