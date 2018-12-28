Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Besicilerin Zorlu Kış Mesaisi Başladı

Bitlis'te Besicilerin Zorlu Kış Mesaisi Başladı

1 saat önce

Bitlis'te besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını, yazın toplayıp biriktirdikleri otlarla besliyor.

Bitlis'te Besicilerin Zorlu Kış Mesaisi Başladı, System.String[]
Bitlis'te besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını, yazın toplayıp biriktirdikleri otlarla besliyor.

Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Bitlis'te, kar yağışıyla birlikte besicilerin de zorlu mesaisi başladı. Besiciler, yazın topladıkları otlarla meraya çıkaramadıkları hayvanlarını besliyor. Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Küllüce köyünde hayvancılıkla uğraşan Cesim Geylani, kışın hayvancılığın zor olduğunu söyledi. Geylani, hava çok soğuk değilse günde bir kez hayvanlarını dışarı çıkararak ot verdiklerini söyledi. Aynı köyde hayvancılıkla uğraşan Sami Çevik ise yaz aylarında kendi imkanlarıyla topladıkları otlarla kışın hayvanlarını beslediklerini belirterek, Yazın meralarda otlayan hayvanlarımıza, kışın gelmesiyle birlikte biz bakıyoruz. Kış aylarında hayvancılıkla uğraşmanın zorluğu çoktur. Bitlis'in kışı çetin geçiyor. Şimdi çıkartabiliyoruz ama bu hayvanları çıkarttığımız son günler diyebiliriz. Bizim geçim kaynağımız bu hayvanlardır diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:20 Kaynak: DHA

Tatvan, Türkiye, Bitlis, Güncel
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