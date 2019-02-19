Bitlis'te Beyaz Gelincik Görüntülendi

Bitlis'te beyaz gelincik görüntülendiBİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde beyaz gelincik görüntülendi.

Bitlis'te beyaz gelincik görüntülendi



BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde beyaz gelincik görüntülendi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir öğretmen tarafından beyaz gelincik 4 metre yakından görüntülendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ozan Çardak, dün sabah nişanlısı ile birlikte Aygır Gölü kenarında yürüyüş yaparken, 'beyaz gelincik' ile karşılaştı. Islık çalarak hayvanın kendisine doğru yaklaşmasını sağlayan Ozan Çardak, beyaz gelinciğin 4 metreden görüntüsünü kaydetti. Çardak, yaklaşık 3 dakika boyunca hayvanın görüntüsünü çekmeyi başardı.

Beyaz gelinciği gördüğü anda telefonuna sarılıp kayıt aldığını söyleyen Ozan Çardak, "Bitlis'in Ahlat ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Boş vakitlerimde doğa yürüyüşü ve dağcılıkla ilgileniyorum. Ayrıca fırsat buldukça doğa fotoğrafları da çekiyorum. Dün sabah ise nişanlımla birlikte Aygır Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yaparken, beyaz gelincik denilen havyanla karşılaştık. Bembeyazdı ve çok güzeldi. Hızlı hareket ettiği için soğukkanlı davranarak ıslık, öpücük ve çeşitli sesler çıkararak hayvanın bana yaklaşmasını sağlamaya çalıştım. Bana yaklaştıkça ve gezindikçe cep telefonu kamerasıyla kaydettim. 3-4 metreye kadar yakınıma geldi ve yaklaşık 3 dakikalık video çektim, daha sonrasında ise gözden kayboldu. Bu güzel hayvanı yakından görmek çok güzel bir duyguydu. Herkesin görmesini de istiyorum" dedi.

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